INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

2 Pesawat Super Tucano Jatuh, Wakil KSAU Bertolak ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:25 WIB
2 Pesawat Super Tucano Jatuh, Wakil KSAU Bertolak ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang
Wakil KSAU bertolak ke Lanud Abdulrachman Saleh Malang. (Ist)
JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsdya TNI A Gustaf Brugman bertolak ke Landasan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, setelah 2 pesawat tempur jatuh di Pasuruan, Kamis (16/11/2023).

Selain sebagai wujud penghormatan dan rasa duka mendalam, atas gugurnya empat Prajurit terbaik TNI AU pada kecelakaan tersebut, kehadiran Wakil KSAU menunjukkan keseriusan TNI Angkatan Udara dalam menyikapi jatuhnya kedua pesawat.

"Selama di Malang, Wakasau meninjau secara langsung, proses evakuasi keempat prajurit TNI AU dari lokasi jatuhnya pesawat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

Warga Ungkap Detik-Detik 2 Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan : Terbang Agak Rendah 

Turut mendampingi Wakil KSAU ke Lanud Abdulrachman Saleh ini Asops KSAU, Asintel KSAU, Askomlek KSAU, Kapuslaiklambangjaau, Kadispamsanau, Kadispenau serta sejumlah pejabat TNI AU lainnya.

