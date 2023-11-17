Empat Prajurit TNI AU dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Usai Kecelakaan Pesawat di Pasuruan

MALANG - Empat korban pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara (AU) di Pasuruan mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Keempatnya naik pangkat luar biasa ini sebagai bagian penghargaan dan dedikasi kepada keempat korban.

Kenaikan pangkat diterima keempat korban, yakni Mayor Penerbang Yuda A. Seta menjadi Letkol (Anumerta)Yuda A. Seta, kemudian Letkol Penerbang Sandhra Gunawan menjadi Kolonel (Anumerta) Sandhra Gunawan, sedangkan dua orang yakni Kolonel (Anumerta) Subhan dan Kolonel (Anumerta) Widiono Hadiwijaya, naik pangkat menjadi Marsekal Pertama (Marsma) Widiono Hadiwijaya dan Marsma Subhan.

Upacara pelepasan jenazah di Lapangan Udara (Lanud) Abdul Rachman Saleh dilakukan pada Jumat pagi (17/11/2023) sekitar pukul 09.30 WIB. Upacara pelepasan jenazah dilakukan dipimpin oleh Inspektur Upacara (Irup) Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A. Gustaf Brugman., M. Si.

Kemudian jenazah diberangkatkan dengan tiga ambulan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapati, Kota Malang, yakni Kolonel Sandhra Gunawan, Marsekal Pertama (Marsma) Widiono Hadiwijaya, dan Marsma Subhan. Sedangkan satu jenazah dibawa ke TMP Madiun atas nama Letkol Penerbang Yuda A. Seta.

(Khafid Mardiyansyah)