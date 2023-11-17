Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M5,2 di Sarmi Papua Akibat Aktivitas Sesar Anjak Memberamo

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:47 WIB
BMKG: Gempa M5,2 di Sarmi Papua Akibat Aktivitas Sesar Anjak Memberamo
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa M5,2 yang mengguncang Sarmi, Papua akibat aktivitas Sesar Anjak Memberamo.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Anjak Memberamo," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Jumat (17/11/2023).

Diketahui gempa Sarmi terjadi hari ini pukul 10.02.19 WIB wilayah Sarmi, Papua diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,2° LS ; 138,91° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Sarmi, Papua pada kedalaman 17 km.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust)," kata Daryono.

Halaman:
1 2
      
