Komisi III DPR Bentuk Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi III DPR akan menggelar rapat internal dalam rangka membahas mengenai rencana pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.

BACA JUGA: Anak dari Seorang Polisi Buat Ganjar Yakin Aparat Bakal Netral di Pemilu 2024

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto mengatakan, bahwa Pemilu merupakan ajang kontestasi lima tahunan yang mana semua fokus masyarakat akan tertuju pada penyelenggaraan tersebut. Sehingga, pelaksanaannya pun perlu diawasi secara seksama.

"Nanti akan dibentuk Panja pengawasan pemilu, khusus,"" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (17/11/2023).

"Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang mengguncang seluruh rakyat republik, nggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional,"sambungnya.

Komisi III, kata dia mengapresiasi kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.