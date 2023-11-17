Selamat! Polisi Cantik Briptu Renita Rismayanti Dinobatkan Polwan Terbaik dari PBB

JAKARTA - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan penghargaan polwan terbaik kepada Briptu Renita Rismayanti dalam ajang Pekan Polisi PBB tahunan di Markas Besar PBB New York.

Briptu Renita Rismayanti diketahui menjabat sebagai Petugas Database Kejahatan dengan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA).

Polwan cantik itu bertugas membantu membuat konsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan serta menganalisis titik rawan kejahatan.

Briptu Renita juga membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat.

"Dia berfungsi sebagai contoh yang bagus tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian kita untuk lebih memenuhi tantangan hari ini dan besok," kata Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix, Jumat (17/11/23).

Sementara itu, Penasehat Polisi PBB Faisal Shahkar menegaskan, masa depan kepolisian PBB semakin terbantukan atas kerja Briptu Renita.

Ia membuktikan bahwa tak hanya laki-laki, tapi polisi perempuan juga bisa membuat gagasan baru berbasis teknologi.