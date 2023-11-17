Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ma'ruf Amin: MUI Secara Kelembagaan Netral di Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:55 WIB
Ma'ruf Amin: MUI Secara Kelembagaan Netral di Pemilu 2024
Wapres Maruf Amin (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, MUI netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sejak dulu MUI secara kelembagaan netral, bahkan ketika Pemilu 2019 lalu saat dirinya menjadi calon Wapres.

“MUI pertama memposisikan dirinya bersikap netral, secara kelembagaan,” ujarnya usai menghadiri acara di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

“Jadi netralitas MUI itu saya sampaikan sejak dulu MUI dalam menghadapi Pemilu secara kelembagaan netral, bahkan waktu saya menjadi calon wapres, saya minta MUI secara kelembagaan netral,” ujarnya.

Sementara itu, Wapres mengatakan, urusan pilihan secara pribadi ada masing-masing, urusan personal. “Adapun secara pemilihan bebas urusan masing-masing, saya menyebutnya itu, urusan personal dan urusan hati. Jadi masing-masing,” ujarnya.

Namun, lanjut Wapres, secara kelembagaan MUI harus terus jaga harmonis, menjaga supaya bangsa ini tidak terbelah. “Oleh karena itu, selalu buat imbauan agar tidak terjadi permusuhan, kebencian, hoaks, dan sebagainya. Disinformasi, semua itu MUI terus memberikan (masukan),” ujarnya.

“Memang tadi enggak dibahas dalam pertemuan, karena acaranya tunggal. Ini hanya menetapkan ketum baru. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain untuk membahas itu. Tapi peran MUI untuk menjaga harmoni umat khususnya dan bangsa Indonesia secara itu umum selalu jadi bagian dari tugas MUI,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
