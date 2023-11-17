Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ogah Respons Bantahan Firli soal Pertemuan di Rumah Kartanegara, SYL: Aku Masih Diborgol

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:16 WIB
Ogah Respons Bantahan Firli soal Pertemuan di Rumah Kartanegara, SYL: Aku Masih Diborgol
SYL ogah respons sanggahan Firli Bahuri soal pertemuan di rumah Kertanegara/Foto: Nur Khabibi
JAKARTA - Eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo ogah merespons bantahan Ketua KPK, Firli Bahuri, soal dugaan pertemuan mereka di Rumah Jalan Kartanegara nomor 46, Jakarta Selatan.

SYL malah menyarankan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut ke tim penyidik.

"Saya habis diperiksa, tanya saja sama pemeriksa," kata SYL seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/11/2023).

"Aku masih diborgol," sambungnya.

Kendati demikian, SYL menyatakan siap menghadapi setiap proses hukum yang menyeret dirinya. "Saya siap lah, ada masalah kan saya siap," ujarnya.

Polisi Yakini ada pertemuan SYL dan Firli di Rumah Kartanegara

Polisi menegasakan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Tadi materi penyidikan ya, tapi yang jelas ada (pertemuan )," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Kendati demikian, Ade Safri tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi penyidikan tersebut, termasuk kapan pertemuan keduanya terjadi.

