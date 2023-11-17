Polri Bongkar Pabrik Sabu Kelas Internasional di Tangerang, 2 WN China Jadi Tersangka

JAKARTA - Wakil Kepala Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri, Irjen Hary Sudwijanto mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap sindikat perdagangan gelap narkoba jaringan internasional di wilayah Tangerang.

Berdasarkan pengungkapan tersebut, kata Hary, pihaknya telah menahan dua tersangka XM (35) dan ZJ (39), yang merupakan warna negara asing (WNA) asal China. Serta mengamankan barang bukti sabu kristal sebanyak 20,7 kilogram, ketamine 20,8 kilogram, dan sabu cair 17,7 liter.

Hary menjelaskan, pengungkapan itu berawal dari informasi yang menyebutkan bahwa akan ada pengiriman ketamine dari Batam ke Jakarta pada akhir Oktober 2023.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Bea Cukai Batam, Bandara Soetta dan Bea Cukai Pusat serta pihak ekspedisi untuk melakukan penyelidikan dan profiling terhadap target," kata Hary kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

"Diketahui bahwa sindikat akan melakukan pengambilan barang pada tanggal 1 November 2023 dengan menggunakan ojek online. Setelah proses serah terima, tim kemudian melakukan penangkapan terhadap pemilik barang yaitu dua orang WNA China atas nama tersangka XM dan ZJ," sambungnya.

Setelah dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang dibawanya, Hary mengatakan, tim menemukan enam buah kardus yang berisi baby chair, dan menyimpan ketamine dengan total berat 20.842,21 gram atau 20,8 kg.

"Juga ditemukan kunci Apartemen Bandara City Tangerang Banten," katanya.