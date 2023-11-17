Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pidato Ganjar di KPU Gambarkan Demokrasi yang Buruk, Prabu Revolusi: Itu Sungguh-Sungguh

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:27 WIB
Pidato Ganjar di KPU Gambarkan Demokrasi yang Buruk, Prabu Revolusi: Itu Sungguh-Sungguh
Prabu Revolusi saat Jumpa Pers di TPN/ist
A
A
A

JAKARTA - Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Prabu Revolusi mengatakan, pidato Calon presiden (Capres) yang didukung partai Perindo Ganjar Pranowo tidak bisa dianggap sepele soal demokrasi di Indonesia saat ini.

Pasalnya, pemimpin yang terpilih pada pesta demokrasi lima tahunan ini akan menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia.

"Kemarin kita lihat Mas Ganjar berpidato dengan sungguh-sungguh karena merasa bahwa ini bukan permainan ini tidak bisa dianggap santai tidak bisa dianggap biasa-biasa saja," kata Prabu saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Dalam pidatonya, Ganjar menyebut, momen politik kali ini ditandai semacam pelemahan atas kondisi demokrasi. Hal itulah yang menyebabkan keadaan politik di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Prabu menyebut salah satu instrument yang menyebabkan demokrasi tidak baik, adalah ketidaknetralan oknum aparat dalam mengawal pemilu ini. Dengan melihat kejadian itu, dia meminta masyarakat ikut andil mengawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil dan damai.

"Nah salah satu penyebabnya demokrasi kita tidak baik baik saja menurut kami adalah adanya modus, kemudian adanya indikasi ketidaknetralan dari oknum-oknum aparat," kata Prabu Revolusi.

Halaman:
1 2 3
      
