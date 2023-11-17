Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orasi Ganjar di Hadapan Ratusan Buruh Tangerang: Ada Regulasi yang Harus Direvisi

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:12 WIB
Orasi Ganjar di Hadapan Ratusan Buruh Tangerang: Ada Regulasi yang Harus Direvisi
Ganjar Pranowo orasi di hadapan ratusan buruh (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menyampaikan orasi di hadapan ratusan buruh dan masyarakat di Jalan Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat, (17/11/2023). Capres nomor urut 3 itu menyampaikan orasi soal keresahan buruh.

Mulanya, Ganjar mengatakan dirinya baru berdiskusi dengan elemen buruh Kabupaten Tangerang. Kata Ganjar, ia telah mendemonstrasikan apa yang menjadi keresahan para buruh.

"Apa yang menjadi perasaan dan tadi disampaikan sangat jelas selalu. Kami sangat senang ketika para buruh menyadari posisi masing-masing," ujarnya dalam orasinya.

"Ada regulasi yang harus direvisi, ada dialog yang harus dilakukan, dan ada komunikasi yang dibangun intens," tambahnya.

Menurut Ganjar, tugas pemerintah yakni memfasilitasi pertemuan dengan para buruh. Sehingga, seluruh ide dan gagasan bisa diformulasikan secara seksama dan saling menguntungkan.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar datang ke rumah buruh sekitar pukul 16.00 WIB. Nampak buruh dan masyarakat antusias dengan kedatangan Ganjar. Mereka pun meneriaki Ganjar dengan Presiden.

"Ganjar presiden. Hidup pak Ganjar," teriak masyarakat dan buruh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement