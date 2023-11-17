Orasi Ganjar di Hadapan Ratusan Buruh Tangerang: Ada Regulasi yang Harus Direvisi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menyampaikan orasi di hadapan ratusan buruh dan masyarakat di Jalan Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat, (17/11/2023). Capres nomor urut 3 itu menyampaikan orasi soal keresahan buruh.

Mulanya, Ganjar mengatakan dirinya baru berdiskusi dengan elemen buruh Kabupaten Tangerang. Kata Ganjar, ia telah mendemonstrasikan apa yang menjadi keresahan para buruh.

"Apa yang menjadi perasaan dan tadi disampaikan sangat jelas selalu. Kami sangat senang ketika para buruh menyadari posisi masing-masing," ujarnya dalam orasinya.

"Ada regulasi yang harus direvisi, ada dialog yang harus dilakukan, dan ada komunikasi yang dibangun intens," tambahnya.

Menurut Ganjar, tugas pemerintah yakni memfasilitasi pertemuan dengan para buruh. Sehingga, seluruh ide dan gagasan bisa diformulasikan secara seksama dan saling menguntungkan.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar datang ke rumah buruh sekitar pukul 16.00 WIB. Nampak buruh dan masyarakat antusias dengan kedatangan Ganjar. Mereka pun meneriaki Ganjar dengan Presiden.

"Ganjar presiden. Hidup pak Ganjar," teriak masyarakat dan buruh.