Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Tempur Super Tucano Jatuh di Lereng Gunung Bromo, TNI AU Duga Bukan Akibat Tabrakan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:16 WIB
Pesawat Tempur Super Tucano Jatuh di Lereng Gunung Bromo, TNI AU Duga Bukan Akibat Tabrakan
Kadispenau Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati. (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) menyampaikan dua pesawat tempur Super Tucano yang jatuh di lereng gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, diduga bukan karena saling bertabrakan saat latihan formasi tempur. Hal ini disampaikan mengingat ELT (emergency locator transmitter) yang ada pada tiap-tiap pesawat tidak menyala saat bersamaan.

Diketahui, ELT merupakan alat yang memancarkan sinyal radio agar lokasi dari suatu pesawat dapat diketahui dari sistem deteksi yang ada. Alat tersebut dibuat dan dipasang pada pesawat agar bisa memberikan informasi lokasi dari pesawat saat terjadi crash melalui sinyal yang dimiliki.

 BACA JUGA:

"Kalau dua ELT-nya tidak menyala dalam waktu bersamaan, itu kemungkinan tidak tabrakan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati, saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (17/11/2023).

Agung mengatakan berdasarkan pengalamannya sebagai penerbang, jika terjadi tabrakan antar pesawat, ELT dapat menyampaikan sinyal ribut saat di udara.

"Kalau ada tabrakan mesti ada ribut di udara karena masih ada waktu untuk menghantam bawah," terang Agung.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Agung belum dapat memastikan penyebab utama kecelakaan dua pesawat tempur ringan Super Tucano tersebut karena masih dalam upaya investigasi hingga saat ini.

"Tapi saya belum bisa beri kesimpulan," ujarnya singkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement