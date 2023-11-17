Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aiman Dipolisikan, TPN Ganjar-Mahud: Seharusnya Dipandang sebagai Kritik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:24 WIB
Aiman Dipolisikan, TPN Ganjar-Mahud: Seharusnya Dipandang sebagai Kritik
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: MPI)
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merasa prihatin atas laporan polisi Aiman Witjaksono ke polisi. Diketahui, Aiman dilaporkan imbas mengungkap dugaan ketidaknetralan pada Pemilu 2024.

Adapun temuan Aiman yakni adanya kamera pengawas di sejumlah Kantor KPUD di Jawa Timur yang terkoneksi dengan sejumlah polres.

"Kami dari Tim Hukum (TPN Ganjar-Mahfud) merasa sangat prihatin terhadap situasi penegakan hukum seperti ini dan karena itu kami ingin sampaikan keprihatinan tersebut," tutur Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim saat jumpa pers di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2023).

Menurutnya, apa yang disampaikan Aiman masih dalam koridor menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Ia meyakini, pernyataan Aiman itu sesuai dengan fakta dan bukan hoaks. Apalagi, Aiman berprofesi sebagai jurnalis.

"Saudara Aiman tentu sangat memahami mana informasi yang layak diberikan kepada masyarakat dan mana yang tidak. Dengan tanggung jawabnya itu, jelas saudara Aiman tidak tertarik ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong atau hoaks apalagi melalukan hate speech," tuturnya.

Atas dasar itu, Ifdhal berkata, pernyataan Aiman harus dipandang sebagai kritik. Apalagi, pernyataan Aiman ditujukan agar penyelenggaraan Pilpres 2024 berjalan secara adil dan berintegritas.

"Menimbang saat ini kita sudah memasuki masa pemilu, maka menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur, terbuka, adil dan demokratis," kata Ifdhal.

"APH terutama polisi harus mampu menjaga dan mengelola secara cerdas kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik dan bahkan cemoohan sekalipun. Memelihara dan menjaga ketertiban haris pula dilihat sbg menjaga kepwntingan warga atau the guardian of civil verus. Jadi jangan cepat krikinalisasi," tambahnya.

