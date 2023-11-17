Diskusi Ganjar dengan Elemen Buruh di Tangerang Hasilkan 4 Poin

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo melakukan diskusi dengan elemen buruh. Diskusi itu berlangsung di Rumah Buruh, Jalan Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat, (17/11/2023).

Usai diskusi, Capres nomor urut 3 ini pun langsung berorasi dengan menyampaikan hasil diskusi dengan para buruh.

Setidaknya, ada 4 poin yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut. Diantaranya, soal kepastian buruh bekerja, keamanan buruh bekerja, aturan jelas apabila buruh mendapat PHK, dan kebijakan pemerintah.

"Satu, bagaimana kepastian buruh bekerja. Dua, bagaimana kenyamanan mereka bekerja. Tiga, aturan yang jelas seandainya terjadi pemutusan kerja," kata Ganjar.

"Empat, apa yang harus dilakukan pemerintah ketika mereka sudah di PHK, maka mereka punya hak untuk bekerja. Itulah inisiatif pemerintah yang harus diambil," tambah Ganjar.

Ganjar menuturkan bahwa dia mendapat banyak masukan dari para buruh. Karena itu, dia menegaskan saat ini ada kesempatan buruh dan pemerintah untuk memformulasikannya.

"Satu, aturan. Dua, konsep yang diinginkan. Dan tiga, kita harus komunikasi agar kelak nantinya ini bisa mendapatkan atau menjadi regulasi dam bisa kita rumuskan dan bertemulah kuta di suatu kesepakatan," ujarnya.