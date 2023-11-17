Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:09 WIB
13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya
13 Pati Polri naik pangkat (Foto: Istimewa)
A
A
A
 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin proses upacara korps raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Kenaikan pangkat itu sebagaimana dengan termaktub dalam surat telegram nomor: STR/1252XI/KEP./2023 per tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

"Iya benar, ada kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati," kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Adapun ke-13 Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yakni;

1. Hery Heryawan menjadi Irjen Pol untuk jabatan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri

2. Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI

3. Raden Rudy Marfianto menjadi Brigjen Polri sebagai Kepala BNN Maluku

4. Anak Agung Made Sudana menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua Barat

5. Norman Widjajadi menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua

