Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Polri Tangkap 7.566 Tersangka Narkoba Sejak September 2023

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:41 WIB
Satgas Polri Tangkap 7.566 Tersangka Narkoba Sejak September 2023
Satgas Polri tangkap 7.566 tersangka narkoba. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri telah menangkap 3.410 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba periode 18 Oktober-14 November 2023. Selain itu, Satgas juga telah menerbitkan 2.291 laporan polisi.

Jika dijumlahkan total pengungkapan narkoba dari awal satgas dibentuk 21 September 2023, maka terdapat 7.566 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.

 BACA JUGA:

Sementara itu dari penangkapan 3.410 tersangka, setidaknya telah menyelamatkan 2.510.127 jiwa. Dari pengungkapan itu, satgas menyita 291,16 kg sabu, 166,232 ribu pil ekstasi, ganja 381,3 kg , tembakau gorila 9 kg, ketamin 20 kg, dan obat keras 657.966 butir.

"Menangkap 3.410 tersangka, di mana 2.779 di antaranya sedang proses penyidikan dan 631 tersangka lainnya direhabilitasi," kata Kasatgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Irjen Asep Edi Suheri, Jumat (17/11/2023).

"Di mana 6.280 orang diantaranya sedang dalam proses penyidikan dan 1.286 orang tersangka lainnya direhabilitasi," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186468/narkoba-JAHZ_large.jpg
Jenguk Teman ke Lapas Narkoba, Pria Ini Terciduk Simpan Sabu di Kemaluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement