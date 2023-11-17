Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapuspen TNI Membakar Semangat Atlet untuk Kibarkan Bendera Merah Putih di Kancah Internasional

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |22:18 WIB
Kapuspen TNI Membakar Semangat Atlet untuk Kibarkan Bendera Merah Putih di Kancah Internasional
Kapuspen TNI, Laksmana Muda Julius (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono menegaskan, Kejurnas Tingkat Nasional ini perlu terus digalakkan dan dibangun, terutama untuk membangun individu-individu.

"Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa atlet yang sudah terbentuk karakternya, ini membantu memotivasi teman-teman yang lain di luar, dan juga membantu dari tingkat Nasional untuk merekrut adik-adik ini menjadi calon-calon pengibar Bendera Merah Putih di kancah Internasional," kata Julius saat saat membuka kegiatan Banten Open Swimming 2023, yang berlangsung di kolam renang Yonif 203, Tirta Arya Kamuning, Jalan Gatot Subroto, Tangerang, Banten, Jumat (17/11/2023).

Ia juga menggugah seluruh peserta untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan jiwa militansi yang tinggi, salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Bagaimana bentuk militansi dan semangat nasionalisme diawali tadi dengan lagu Indonesia Raya, ke depannya semangat ini makin kuat dan makin kuat sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh,” harapnya.

Menurut Laksda TNI Julius, Kejuaraan Renang Banten Open Swimming II Tingkat Nasional dapat menghasilkan bibit-bibit unggulan, sehingga dapat mengibarkan Bendera Merah Putih di seluruh dunia. “Hari ini pada jam 10.30 WIB, saya resmi membuka Kejurnas Banten Open Swimming II Tingkat Nasional”, ucap Laksda Julius.

Kejuaraan Banten Open Swimming 2023 berlangsung mulai tanggal 17 s.d 19 November 2023, merupakan program kerja pengurus provinsi Akuatik Indonesia Provinsi Banten, sekaligus dalam rangka memberikan wadah kompetisi di level Nasional terhadap atlet renang Banten dan Indonesia, selain itu untuk memotivasi para atlet renang antar perkumpulan se-Indonesia.

Halaman:
1 2
      
