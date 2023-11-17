Muhammadiyah Gelar Dialog Tiga Capres-Cawapres, Sekum Abdul Mu'ti : Semua Paslon Menyatakan Akan Hadir

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar Dialog Publik bagi ketiga capres-cawapres pada bulan November ini.

Diketahui dialog publik akan digelar di beberapa Universitas milik Muhammadiyah yaitu 21 November di Universitas Muhammadiyah Malang (Prabowo-Gibran), 22 November di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Anis-Muhaimin), dan 23 November di Universitas Muhammadiyah Jakarta (Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, sehubungan dengan undangan Dialog Publik PP. Muhammadiyah, semua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan akan hadir.

"Semua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan akan hadir," kata Abdul Mu'ti di laman media sosialnya, Jumat (17/11/2023).

Untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Rabu 22 November pukul 09.00-11.00 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lalu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Kamis 23 November pukul 13.00-15.00 di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan dilakukan pada Jumat 24 November pukul 09.00-11.00 di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

"Terima kasih kepada para calon presiden-wakil presiden. Semoga acara lancar dan bermanfaat untuk pendidikan politik dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas untuk Indonesia Berkemajuan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah tidak ingin demokrasi di Indonesia berlaku sebatas prosedural di pemilu 2024.

“Demokratisasinya bukan cuma prosedural, tapi juga harus substantif. Semua orang fair, konstitusi dijaga, aturan dijaga, hingga kemudian kita bisa nyaman,” kata Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah.