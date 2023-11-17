Hadiri Gelaran Art Jakarta 2023, Alam Ganjar Nilai Seni Alat Pemersatu Anak Muda

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar ikut menghadiri pergelaran pameran seni 'Art Jakarta 2023' di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat yang menghadirkan ragam karya seni dari para seniman lokal dan internasional.

Alam mengaku kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan seni kontemporer di Tanah Air. Ia pun mengaku takjub dengan karya-karya seni yang dipajang dalam pemeran tersebut.

"Aku enggak expect bakal sebanyak ini seniman-senimannya. Tadi banyak banget galeri, ada beberapa seniman yang kebetulan aku idolakan," kata Alam, Jumat (17/11/2023).

Alam juga mengapresiasi banyaknya masyarakat, khususnya kalangan anak muda yang datang pada pergelaran tersebut. Hal ini disebutnya, menujukan tingginya minat anak muda pada seni kontemporer.

"Bahkan aku juga cukup terkejut, ternyata pergelaran seni rupa seperti ini juga mendapat antusiasme yang sangat tinggi. Orang-orang juga yang interest sangat banyak," ujarnya.

Pemuda berusia 21 tahun tersebut nampak semangat dan menikmati saat berkeliling untuk melihat beragam hasil karya seni unggulan dari para seniman.

Selain itu, dia juga mengapresiasi ArtJakarta 2023 yang turut menjajakan berbagai merchandise kesenian yang bisa dibeli para pengunjung. Hal ini, menurut Alam, menjadi wujud perkembangan industri kreatif di Indonesia.