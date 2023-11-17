Gempa M3,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Jumat (17/11/2023), sekira pukul 22.50 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.90 Lintang Utara - 98.83 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 17-Nov-2023 22:50:40WIB, Lok:0.90LU, 98.83BT (71 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT), Kedlmn:73 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)