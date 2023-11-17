Polisi Selidiki Laporan Dokter di Cibinong Pergi dari Rumah Tengah Hamil 6 Bulan

BOGOR - Seorang wanita bernama Qory warga Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dilaporkan pergi dari rumah oleh suaminya. Wanita berusia 37 tahun itu pergi dalam kondisi mengandung 6 bulan.

Sang suami Willy, menceritakan peristiwa itu terjadi pada Senin 13 November 2023. Sebelum pergi, sang istri yang diketahui berprofesi sebagai dokter itu sempat terlibat pertengkaran dengan suaminya.

"Istri saya pergi tanggal 13 November sekitar jam 9.30 WIB pagi, itu setelah bertengkar dengan saya. Perginya tidak membawa apapun, tidak membawa uang, tidak membawa HP, tidak membawa KTP, namanya orang pergi, bukan disengaja ataupun direncanakan, secara spontan saja pergi," kata Willy dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Sejauh ini, dirinya masih belum mendapatkan informasi terkait keberadaan istrinya. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Yang terakhir melihat itu tukang bubur kacang hijau dan tukang sapu komplek di sekitar komplek yang bertanya (ke istrinya) ibu mau kemana?. Setelah keluar komplek gak ada yang tahu lagi istri saya perginya ke arah Bogor atau ke arah Cibinong. Sejak saat itu, udah gak bisa dideteksi lagi keberadaannya sampai sekarang," ungkap Willy.

Selain itu, tambah Willy, dirinya juga terus berupaya mencari karena khawatir dengan istri dan anak keempat yang tengah dikandungnya. Sebab, Qory membutuhkan obat-obatan untuk kandungannya.

"Hamil 6 bulan, pakai baju hijau, celana abu, sepatu hitam. Dia butuh beberapa obat dan vitamin untuk kandungannya yang memang lemah," tuturnya.