Lupa Rem Tangan, Mobil Terperosok Sedalam 5 Meter di Gunung Sindur Bogor

Mobil masuk jurang di Gunung Sindur (Foto: damkar)

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi mobil yang terperosok ke dalam saluran air di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Mobil tersebut terperosok gegara pemilik lupa menarik rem tangan.

Komandan Regu (Danru) Rescue 1 Dinas Damkar Kabupaten Bogor Arman Riyanto mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, pemilik mobil berhenti di depan rumahnya.

"Lupa mengunci rem tangan dan mobil perlahan berjalan menabrak tembok pembatas," kata Arman dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Tak sampai di situ, mobil tersebut terperosok ke dalam saluran air sedalam 5 meter. Pemilik pun mengubungi Damkar untuk meminta pertolongan.

"Jatuh kedalam saluran air sekitar 5 meter, pelapor menghubungi Pemadam Kebakaran," jelasnya.