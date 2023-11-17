Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Telan Anggaran Rp5 Miliar, Pelebaran Simpang Sengon Pancoran Mas Depok Masuk Tahap Pengecoran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:33 WIB
Telan Anggaran Rp5 Miliar, Pelebaran Simpang Sengon Pancoran Mas Depok Masuk Tahap Pengecoran
DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok menyebut proyek pelebaran Simpang Sengon, Pancoran Mas saat ini masuk tahap pengecoran. Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty optimis proyek pelebaran dengan anggaran Rp5 miliar dapat rampung akhir tahun 2023 ini.

"Jadi untuk pelebaran jalan, kami sedang melakukan pengecoran beton FS45 atau Flextural Strength yang merupakan jenis beton yang memiliki kekuatan lentur sebesar 45 kg/cm2 dan cepat kering,” kata Citra dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

“Simpang Sengon memiliki panjang 145 meter dengan lebar 3,3 meter sampai dengan 12 meter, sudah termasuk trotoar. Pagu anggaran yaitu Rp5 miliar,” tambahnya.

Citra menjelaskan selain tahap pengecoran, PUPR Kota Depok sedang melakukan pengecoran abutmen sisi selatan, yang selanjutnya akan disusul untuk sisi utara. Ia mengungkap bahwa realisasi proyek pelebaran jalan belum menyentuh angka 50 persen.

“Sampai minggu kemarin, realisasi pekerjaan sudah 34 persen. Pekerjaan besarnya nanti ada pada jembatan dan saluran. Karena rencana saluran akan kami bangun dari Simpang Sengon sampai dengan Pom Bensin Pitara dengan jarak kurang lebih 600 meter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Citra meminta masyarakat mendukung dan bersabar atas ketidaknyamanan akibat pelebaran Simpang Sengon ini. Pekerjaan semata dilakukan untuk pembangunan yang lebih baik.

"Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat,” tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
