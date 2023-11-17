Tebing Longsor di Sukaraja Bogor, Satu Keluarga Mengungsi

BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu keluarga terpaksa mengungsi ke tempat aman.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat mengatakan, longsor disebabkan hujan deras pada Kamis 16 November 2023. Hujan deras menyebabkan tebingan tergerus longsor.

"Dikarenakan hujan deras yang berdurasi cukup lama mengakibatkan tebingan di belakang rumah longsor," kata Ade dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Rinciannya yakni longsor panjang 3 meter dengan tinggi 12 meter, longsor di pinggir jalan lingkungan dengan panjang 15 meter dan tinggi 12 meter. Serta, longsor tebingan tanah di atas rumah dengan panjang 5 meter dan tinggi 3 meter.

BACA JUGA:

Longsor Terjang Bandung Barat, Rumah hingga Sepeda Motor Rusak

"2 unit rumah terancam dengan 3 KK atau 13 jiwa," ujarnya.