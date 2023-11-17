Aniaya Kekasih, Artis Leon Dozan Ditangkap Polisi

JAKARTA - Artis Leon Dozan dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita. Kini, polisi telah mengamankan Leon Dozan.

“Sudah (Leon Dozan ditangkap),” kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purno Condro saat dihubungi wartawan, Jumat (17/11/2023).

Susatyo belum menjelaskan secara rinci terkait pengamanan. Ia hanya menyebut pihaknya akan melakukan konferensi pers terkait peristiwa yang ada.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pengancaman dan penganiayaan Leon terhadap Rinoa terekam dalam video singkat yang dibagikan dalam akun X @Pai_C1. Akun itu juga mengunggah foto tangkap layar yang diduga berisi chattingan Rinoa dan Leon.

Rinoa bahkan menunjukkan foto lebam di bagian tangan akibat penganiayaan yang diduga dilakukan sang pacar. Selain itu, ada juga video singkat yang memperlihatkan Leon memeluk bagian leher Rinoa dari belakang.