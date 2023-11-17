Dokter Qory Asal Bogor yang Viral Kabur dari Rumah Ditemukan, Laporkan Suaminya Dugaan KDRT!

BOGOR - Dokter Qory asal Cibinong, Kabupaten Bogor yang sebelumnya dilaporkan pergi dari rumah oleh suaminya telah ditemukan. Saat ini, wanita yang tengah hamil 6 bulan itu berada di Polres Bogor.

"Di Polres, sudah diambil keterangan. Alhamdulillah sehat walafiat," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, Jumat (17/11/2023).

Kata dia, Qory memang sengaja melarikan diri dari rumahnya. Dokter itu pun pergi dan mendatangi Dinas P2TP2A guna meminta perlindungan.

"Memang melarikan diri yang bersangkutan, tapi datang ke Dinas P2TP2A minta perlindungan. Kemarin (dari rumah) ke dinas itu," ungkapnya.

Kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor. Dokter Qory juga telah membuat laporan polisi terkait kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dialaminya.