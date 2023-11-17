Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kronologi Begal Payudara Anak SD di Bogor, Korban Hendak Pergi Sekolah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:10 WIB
Begini Kronologi Begal Payudara Anak SD di Bogor, Korban Hendak Pergi Sekolah
Tampang pelaku begal payudara/Foto: Putra Ramadhani
A
A
A

 

BOGOR - Pria berinisial SF (26) ditangkap polisi karena menjadi pelaku begal payudara di wilayah Kota Bogor. Mirisnya, korban merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 5 SD.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 06.30 WIB pada Rabu 15 November 2023. Awalnya, korban hendak berangkat sekolah melalui gang sempit.

 BACA JUGA:

"Korban saat hendak berangkat sekolah berpapasan dengan pelaku," kata Rizka, Jumat (17/11/2023).

Kata dia, pelaku yang menaiki motor diduga sudah sengaja menunggu korban. Ketika berpapasan, tangan pelaku langsung memegang payudara korban.

 BACA JUGA:

"Pelaku ini memang sengaja menunggu korban pada saat berpapasan tangan pelaku meraba payudara korban. Kemudian korban langsung berlari dan segera masuk ke sekolah," ungkap Rizka.

Di sekolah, korban menceritakan kepada guru atas kejadian tersebut. Lalu, guru menyampaikannya kepada orangtua dan dilaporkan ke polisi.

"Nah di sekolah korban menceritakan kepada gurunya kemudian guru melaporkan kepada ortu setelah diketahui kejadian tersebut akhirnya ortu melaporkan ke Satreskrim Polresta Bogor Kota," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut, langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement