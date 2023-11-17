Begini Kronologi Begal Payudara Anak SD di Bogor, Korban Hendak Pergi Sekolah

BOGOR - Pria berinisial SF (26) ditangkap polisi karena menjadi pelaku begal payudara di wilayah Kota Bogor. Mirisnya, korban merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 5 SD.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 06.30 WIB pada Rabu 15 November 2023. Awalnya, korban hendak berangkat sekolah melalui gang sempit.

"Korban saat hendak berangkat sekolah berpapasan dengan pelaku," kata Rizka, Jumat (17/11/2023).

Kata dia, pelaku yang menaiki motor diduga sudah sengaja menunggu korban. Ketika berpapasan, tangan pelaku langsung memegang payudara korban.

"Pelaku ini memang sengaja menunggu korban pada saat berpapasan tangan pelaku meraba payudara korban. Kemudian korban langsung berlari dan segera masuk ke sekolah," ungkap Rizka.

Di sekolah, korban menceritakan kepada guru atas kejadian tersebut. Lalu, guru menyampaikannya kepada orangtua dan dilaporkan ke polisi.

"Nah di sekolah korban menceritakan kepada gurunya kemudian guru melaporkan kepada ortu setelah diketahui kejadian tersebut akhirnya ortu melaporkan ke Satreskrim Polresta Bogor Kota," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut, langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.