Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbuka soal Informasi Publik, Tangsel Duduki Peringkat Pertama Se-Banten

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:32 WIB
Terbuka soal Informasi Publik, Tangsel Duduki Peringkat Pertama Se-Banten
Tangsel duduki peringkat pertama keterbukaan informasi publik (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menduduki peringkat pertama badan publik paling informatif se-Provinsi Banten.

Raihan ini bukanlah yang pertama. Sebab, di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan wakilnya Pilar Saga Ichsan, kota berpenduduk sekira 1,4 juta jiwa itu beberapa kali menyabet penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

Penghargaan itu diserahkan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar dan diterima langsung Wali Kota Benyamin Davnie di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kamis 16 November 2023.

Benyamin menyampaikan rasa syukur dengan penghargaan tersebut. Predikat sebagai Badan Publik Informatif tahun 2023 dengan urutan tertinggi se-Banten lahir atas hasil monitoring dan evaluasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Alhamdulillah, Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah terinformatif dengan capaian nilai tertinggi," ujarnya.

Diraihnya penghargaan ini, merupakan capaian yang ke-4 diraih Pemkot Tangsel sebagai peringkat pertama paling informatif se Provinsi Banten.

"Jangan berpuas diri, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai pelayanan, khususnya informasi dan pelayanan publik," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021717/kip-sebut-proses-pembahasan-ruu-penyiaran-on-the-track-gN8x2PC9BU.jpg
KIP Sebut Proses Pembahasan RUU Penyiaran On The Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3009959/keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia-meningkat-dalam-3-tahun-tapi-belum-baik-lRXi3SD8jQ.jpg
Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Meningkat dalam 3 Tahun, tapi Belum Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009786/kip-susun-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2024-diluncurkan-oktober-qJyE6sS6sK.jpg
KIP Susun Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024, Diluncurkan Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/28/337/1957065/mahfud-md-dikukuhkan-jadi-duta-keterbukaan-informasi-publik-0Lkpk9NiEW.jpg
Mahfud MD Dikukuhkan Jadi Duta Keterbukaan Informasi Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/337/1904845/komisioner-informasi-pusat-tulus-subardjono-wafat-iNucmpbqKO.jpg
Komisioner Informasi Pusat Tulus Subardjono Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/26/337/1783466/dpr-setujui-7-anggota-komisi-informasi-pusat-2017-2021-ini-nama-namanya-LUGojeUR4M.jpg
DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021, Ini Nama-Namanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement