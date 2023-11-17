Terbuka soal Informasi Publik, Tangsel Duduki Peringkat Pertama Se-Banten

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menduduki peringkat pertama badan publik paling informatif se-Provinsi Banten.

Raihan ini bukanlah yang pertama. Sebab, di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan wakilnya Pilar Saga Ichsan, kota berpenduduk sekira 1,4 juta jiwa itu beberapa kali menyabet penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

Penghargaan itu diserahkan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar dan diterima langsung Wali Kota Benyamin Davnie di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kamis 16 November 2023.

Benyamin menyampaikan rasa syukur dengan penghargaan tersebut. Predikat sebagai Badan Publik Informatif tahun 2023 dengan urutan tertinggi se-Banten lahir atas hasil monitoring dan evaluasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Alhamdulillah, Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menempati urutan pertama badan publik atau pemerintah daerah terinformatif dengan capaian nilai tertinggi," ujarnya.

Diraihnya penghargaan ini, merupakan capaian yang ke-4 diraih Pemkot Tangsel sebagai peringkat pertama paling informatif se Provinsi Banten.

"Jangan berpuas diri, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai pelayanan, khususnya informasi dan pelayanan publik," ucapnya.