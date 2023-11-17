Begini Tampang Pembunuh Karyawan MRT di KBT Cakung Jaktim

JAKARTA - Polisi telah menahan tiga orang terkait kasus pembunuhan karyawan MRT berinisial DDY (38) yang jasadnya ditemukan di Kanal Banjir Timur (KBT), Cakung, Jakarta Timur.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ketiga pelaku turut dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Ketiganya terlihat menggunakan rompi tahanan dengan tangam di borgol.

Adapun, ketiga pelaku yang ditangkat yakni R (29) yang diduga sebagai yang memiliki ide, IS (31) sebagai eksekutor dan JS (48) diduga sebagai penadah mobil.

Selain ketiga pelaku tersebut, polisi juga menetapkan satu tersangka lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran.

Sebelumnya, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully mengatakan ketiga pelaku tega menghabisi nyawa korban (DDY) lantaran terlilit permasalahan utang.

“Motif dari para pelaku adalah ekonomi. Saudara R (salah satu pelaku-red) memiliki utang Rp3 miliar,” kata Titus.

Titus menjelaskan para pelaku hendak mencuri mobil korban yang hendak dibeli akan tetapi korban tak percaya saat ditunjukan bukti transferan palsu dari pelaku.

"Modus operandi, para pelaku ingin mengambil barang korban dengan cara menghilangkan nyawa korban,” ungkapnya.