Willy Bergeming saat Dicecar soal KDRT kepada Istrinya, Dokter Qory

BOGOR - Willy Sulistio ditangkap polisi karena melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya dokter Qory. Tak ada ucapan penyesalan dari Willy kepada sang istri.

Pantauan MNC Portal, Willy yang mengenakan baju tahanan Polres Bogor dengan penutup wajah hendak kembali dibawa polisi ke ruang tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers. Ketika itu, awak media mencoba bertanya kepada Willy ada penyesalan atau tidak atas perbuatannya.

Namun, Willy bergeming menanggapi pertanyaan tersebut. Willy hanya terdiam dan langsung kembali berjalan sambil digiring polisi.

Untuk diketahui, polisi menetapkan Willy Sulitio sebagai tersangka KDRT terhadap istrinya dokter Qory asal Cibinong, Kabupaten Bogor. Sang istri kabur dari rumah pada Senin 13 November 2023.

Dari hasil pemeriksaan polisi, kekerasan yang dilakukan Willy rupanya telah berulang kali. Terakhir, kekerasan tersebut dialami dokter Willy ketika hendak memberikan kejutan pelaku yang ulang tahun.

"Marah karena yang bersangkutan lagi nonton sama 3 anaknya. Kemudian, pelaku ulang tahun, pada pukul 00.00 WIB menjelang pukul itu si istri belum nonton langsung bergegas ambil kue ulang tahun yang disiapkan korban. Pelaku mengalami ketesinggungan yang mendalam," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (17/11/2023).