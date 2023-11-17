Terungkap, Karyawan MRT Sempat Diberi Obat Bius Sebelum Dibunuh di Mobil

JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap fakta terbaru terkait kasus pembunuhan terhadap karyawan MRT berinisial DDY (38) yang jasadnya ditemukan di Kanal Banjir Timur (KBT), Cakung, Jakarta Timur.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa para pelaku R (29), IS (31) dan JS (48) sempat memberi minuman berisi ohat bius ke korban.

“Bahwa pembunuhan berencana ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh komplotan ini, yang awalnya adalah bagaimana melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara membius korban,” kata Hengki saat konferensi pers, Jumat (17/11/2023).

Hengki menjelaskan bahwa mulanya para pelaku berkomunikasi dengan korban melaui Facebook dengan pura-pura ingin membeli mobil yang dijual oleh korban.

Kemudian pada Kamis (9/11/2023) malam, Hengki menyebut para pelaku mengajak korban untuk bertemu di salah satu apartemen di Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi.

“Sehingga korban datang pada pukul 20.00 WIb di salah satu apartemen. Nah sesuai rencana kemudian korban dibawa ke atas salah satu unit apartemen di Jakarta Selatan. Di sana, di skenario-kan sesuai awal rencana mereka, di mana minumannya itu diberikan obat bius menurut mereka,” ujarnya.

Hengki mengatakan korban masih sadar setelah meminum minuman yang sudah dicampur oleh obat bius. Pelaku juga memperlihatkan bukti transfer palsu kepada korban, namun korban menolak karena curiga bukti tersebut palsu.