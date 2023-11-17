Kronologi Dokter Qory Usai Pergi dari Rumah hingga Lapor Polisi

BOGOR - Kondisi dokter Qory yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya yakni Willy Sulistio perlahan mulai stabil. Saat ini, Qory masih dalam pengawasan polisi dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah kondisinya sudah stabil walaupun belum 100 persen. Karena masih belum seimbang dan bersyukur hari ini bisa ketemu dengan keluarga besarnya, putranya," kata Pengurus P2TP2A Kabupaten Bogor Saryuni, Jumat (17/11/2023).

Kata dia, sejauh ini dokter Qory belum dipertemukan dengan suami yang sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Karena, dokter Qory masih menutup diri untuk berkomunikasi dengan siapapun.

"Tidak (dipertemukan), karena untuk bertemu keluarga saja harus izin. Mbak Qory juga menutup komunikasi dengan siapapun. Psikisnya linglung sih sudah tidak, cuma sangat menjaga diri karena trauma yang cukup berat kemarin itu. Tadi aja ketika saudara dan kerabatnya datang ke kantor, si dokter Qory gak mau bicara. Jadi tidak kami izinkan. Bahkan tadi ketika sahabat SMA nya mau bertemu juga tidak kami izinkan. Sekarang beliau (dokter Qory) sedang dengan anaknya," ungkapnya.

Adapun luka fisik yang dialami oleh dokter Qory atas kekerasan oleh suaminya yaitu luka pada bagian kepala, paha dan punggung. Dokter Qory juga masih merasakan pusing pada kepalanya.

"(Luka) ada di kepala, paha sama punggung. Kepalanya juga masih sering pusing," ujarnya.

Saryuni pun menceritakan ketika awal dokter Qory mendatangi kantor P2TP2A pada Senin 13 November 2023. Ketika itu, dokter Qory datang yang sedang hamil 6 bulan datang sendiri berjalan kaki.

"Awalnya dia datang hari Senin sekitar jam 8 malam. Kantor saat itu sudah tutup. Jadi dia diinapkan dulu di salah satu staf kami yang Alhamdulillah sudah jauh lebih baik ketika awal dia datang. Dia datang tanpa membawa apapun. Kita langsung melindunginya. Dia bilang takut aja ama suaminya, dia bawa hanya baju saja. Dia jalan kaki," terangnya.