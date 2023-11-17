Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus KDRT di Parung Panjang Bogor, Suami Masuk DPO

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:02 WIB
Polisi Tetapkan Tersangka Kasus KDRT di Parung Panjang Bogor, Suami Masuk DPO
Pelaku KDRT di Parungpanjang Kab Bogor jadi DPO. (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Polisi menetapkan tersangka atas kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya sendiri berinisial M (52) di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Polisi pun mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka yang masih buron.

"Kami gelar dan kita temukan dua alat bukti, kita naikkan ke penyidikan. Kemudian pelaku kami tetapkan tersangka yaitu suami korban saudara IJ (58) tinggal di Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (17/11/2023).

Adapun kasus tersebut terjadi pada Selasa 14 November 2023. Berawal ketika korban yang tengah merasa tidak enak badan tertidur depan televisi.

 BACA JUGA:

"Korban tidur bersama pelaku di suatu kamar. Kemudian pagi harinya korban meringkuk kesakitan dan dilihat salah satu anak korban dalam luka yang sangat lebam, korban akhirnya dibawa ke Puskesmas. Saat kejadian tersebut, tersangka sudah pergi meninggalkan rumah keluarga tersebut," jelasnya.

Suaminya itu diketahui pergi sambil membawa uang, surat berharga hingga akte kelahiran anak-anaknya. Dari situ, kasus tersebut dilaporkan kepada polisi.

 BACA JUGA:

"Hari ini kami telah menerbitkan DPO terhadap tersangka untuk mengejar dan saya berikan waktu 1 minggu kepada Kasatreskrim untuk segera menangkap secepatnya. Lebih baik lebih cepat agar kasus ini cepat selesai untuk dapat memenuhi rasa keadilan korban," tegasnya.

Adapun luka yang dialami korban yakni lebam pada bagian bibir, pipi bengkak hingga kepala sakit. Diduga, korban dianiaya dengan benda tumpul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPO kekerasan Parung Panjang KDRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152080/kdrt-e8JA_large.jpg
Sadis, Sopir Angkot Aniaya Istri hingga Babak Belur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement