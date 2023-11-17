Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perbup Bogor soal Jam Melintas Truk Tambang Direvisi, Mulai 22.00 WIB dan Dipantau 24 Jam!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:48 WIB
Perbup Bogor soal Jam Melintas Truk Tambang Direvisi, Mulai 22.00 WIB dan Dipantau 24 Jam!
Pengaturan truk tambang di Kabupaten Bogor. (Foto: Dok Pemkab Bogor)
A
A
A

BOGOR - Bupati Bogor Iwan Setiawan merevisi Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Revisi dilakukan atas masukan berbagai pihak, khususnya masyarakat demi mengatasi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga.

Revisi Perbup tersebut ditandangani Iwan Setiawan pada Jumat, 17 November 2023. Ada beberapa ketentuan yang diubah dalam revisi tersebut. Di antaranya yakni soal jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.

Iwan mengatakan, selama ini ada perbedaan waktu yang terlalu jomplang soal jam operasional truk tambang di Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan kendaraan. Kecelakaan yang memakan korban jiwa juga kerap terjadi.

 BACA JUGA:

"Selama ini perbedaan jeda waktunya terlalu jomplang, di Tangerang kan dibuka jam 10 (malam), nah di kita jam 8 (malam). Makanya hasil diskusi, kajian dan melihat kondisi langsung, kita mengambil langkah samakan jam operasionalnya. Di kita mulai dibuka jam 10, di Tangerang diterima juga jam 10 jadi diharapkan tidak ada penumpukan,” kata Iwan, Jumat (17/11/2023).

Dalam revisi perbup tersebut, Iwan juga memberikan ruang kepada masyarakat lewat pasal peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan perbup ini lewat pengawasan, pemberian saran atau pendapat, hingga penyampaian informasi atau pengaduan.

Untuk memaksimalkan penerapan aturan tersebut, Iwan Setiawan juga menginstruksikan langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor melakukan pengawasan selama 24 jam. Tak hanya itu, Dinas PUPR Kabupaten Bogor juga diminta segera menindaklanjuti usulan perbaikan ruas Jalan Raya Serpong-Bogor ke Provinsi Jabar karena masuk jalan provinsi.

 BACA JUGA:

"Hari ini sudah direvisi perbupnya, sudah ditandantangani. Saya minta petugas melakukan pengawasan dengan benar. Soal kondisi jalan yang rusak juga saya sudah instruksikan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan PUPR Jabar untuk perbaikan segera, karena informasinya juga sudah masuk prioritas," tegasnya.

