Kunjungi Muhammadiyah Sulsel, Ganjar Pranowo Bahas Kebangsaan hingga Palestina

MAKASSAR - Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo tampak mesra dengan Muhammadiyah Sulawesi Selatan saat berdiskusi tentang kebangsaan, Sabtu (18/11/2023). Acara yang digelar di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar itu berlangsung sekitar satu jam.

Tiba di lokasi, Ganjar langsung disambut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan KH Muhammad Saiful Saleh dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Makassar KH Muhammad Said Abd Shamad.

Selanjutnya menuju tempat acara di lantai dua. Di sana sudah ada ratusan pengurus dan kader Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Usai acara, Ganjar mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat bisa diterima baik oleh kalangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi tentang banyak hal.

Di antaranya kebangsaan, pembangunan generasi muda, perhatian kaum perempuan hingga soal Palestina.