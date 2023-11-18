Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Tak Takut Ditekan, Hasto: Justru Kita Semakin Kokoh

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:04 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Tak Takut Ditekan, Hasto: Justru Kita Semakin Kokoh
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengakui, tekanan demi tekanan mulai terasa dialami terhadap TPN Ganjar-Mahfud.

Meski begitu, di sisi lain ada juga pihak yang menyuarakan kebenaran mengenai paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," ucap Hasto di sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mencontohkan, adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Bukan hanya itu, tekanan yang sama juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron. Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi," terang Hasto.

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh. Dia mengatakan, putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pemilu Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud
