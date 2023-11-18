Caleg Partai Perindo: Menjaga Generasi Remaja Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA - Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil IX (Kecamatan Cengkareng, Kalideres dan Tambora) Partai Perindo Johanes Herimanto JES menegaskan menjaga generasi dari perilaku kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi, perhatian, fasilitas berekspresi serta edukasi menjadi kuci menyiapkan generasi emas 2045.

Politisi partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD itu menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan remaja menjadi generasi emas 2045. Dengan demikian menjaga, mendidik dan memberikan energi positif kepada remaja merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita harus memberikan edukasi. Siapa pun yang punya kapabilitas baik tokoh agama, orang tua maupun pemerintah. Kita memiliki kewajiban bersama termasuk saya," kata Johanes dalam acara podcast Aksi Nyata Partai, Sabtu (18/11/2023).

Meski demikian hal paling penting agar seorang remaja terhindar dari kenakalan atau bahkan perbuatan melawan hukum ialah kehadiran orang tua. Meskipun sibuk, orang tua memiliki kewajiban memberikan ruang kasih sayang kepada anak.

"Orang tua tidak bisa berargumentasi dengan alasan sibuk. Se sibuk sibuknya orang tua harus memberi atensi dan edukasi yang baik kepada anak," tegasnya.