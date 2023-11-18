Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Caleg Partai Perindo: Menjaga Generasi Remaja Tanggung Jawab Bersama

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:42 WIB
Caleg Partai Perindo: Menjaga Generasi Remaja Tanggung Jawab Bersama
A
A
A

JAKARTA - Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil IX (Kecamatan Cengkareng, Kalideres dan Tambora) Partai Perindo Johanes Herimanto JES menegaskan menjaga generasi dari perilaku kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi, perhatian, fasilitas berekspresi serta edukasi menjadi kuci menyiapkan generasi emas 2045.

Politisi partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD itu menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan remaja menjadi generasi emas 2045. Dengan demikian menjaga, mendidik dan memberikan energi positif kepada remaja merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita harus memberikan edukasi. Siapa pun yang punya kapabilitas baik tokoh agama, orang tua maupun pemerintah. Kita memiliki kewajiban bersama termasuk saya," kata Johanes dalam acara podcast Aksi Nyata Partai, Sabtu (18/11/2023).

Meski demikian hal paling penting agar seorang remaja terhindar dari kenakalan atau bahkan perbuatan melawan hukum ialah kehadiran orang tua. Meskipun sibuk, orang tua memiliki kewajiban memberikan ruang kasih sayang kepada anak.

"Orang tua tidak bisa berargumentasi dengan alasan sibuk. Se sibuk sibuknya orang tua harus memberi atensi dan edukasi yang baik kepada anak," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement