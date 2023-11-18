Capres-Cawapres Ideal Miliki Jam Terbang di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif

BANDUNG - Co-Founder Lingkar Wawasan, Christian Viery Pangliuca menilai, sosok capres-cawapres idealnya memiliki jam terbang di eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Sebab menurutnya, bekal pengalaman itulah yang nantinya akan menuntun mereka menjalankan proses pembangunan negara yang sukses.

"Alangkah lebih baik jikalau semuanya itu, legislatif, eksekutif dan yudikatif itu pernah dilewati oleh capres-cawapres. Sehingga mengetahui bagaimana cara menjalankan tiga instrumen tadi supaya perjalanan proses pembangunan negara sukses," kata Christian dalam Diskusi Panel Lingkar Wawasan bertajuk "Nepotisme dan Tantangan Demokrasi Bangsa" di Gelanggang Generasi Muda, Kota Bandung. Sabtu (18/11/2023).

Christian juga menilai, Presiden dan Wakil Presiden adalah sosok yang mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden ini harus mengetahui bagaimana legislatif bekerja, agar apapun program yang disodorkan dan dikristalisasi itu dapat diterima di legislatif," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum GMNI Cabang Bandung, Ariel Anggrawan Ortega menilai, capres-cawapres yang ideal itu adalah mereka yang mampu menyetarakan cita-cita para anak muda di Indonesia.