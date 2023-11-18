Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Capres-Cawapres Ideal Miliki Jam Terbang di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:01 WIB
Capres-Cawapres Ideal Miliki Jam Terbang di Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif
A
A
A

BANDUNG - Co-Founder Lingkar Wawasan, Christian Viery Pangliuca menilai, sosok capres-cawapres idealnya memiliki jam terbang di eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Sebab menurutnya, bekal pengalaman itulah yang nantinya akan menuntun mereka menjalankan proses pembangunan negara yang sukses.

"Alangkah lebih baik jikalau semuanya itu, legislatif, eksekutif dan yudikatif itu pernah dilewati oleh capres-cawapres. Sehingga mengetahui bagaimana cara menjalankan tiga instrumen tadi supaya perjalanan proses pembangunan negara sukses," kata Christian dalam Diskusi Panel Lingkar Wawasan bertajuk "Nepotisme dan Tantangan Demokrasi Bangsa" di Gelanggang Generasi Muda, Kota Bandung. Sabtu (18/11/2023).

Christian juga menilai, Presiden dan Wakil Presiden adalah sosok yang mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden ini harus mengetahui bagaimana legislatif bekerja, agar apapun program yang disodorkan dan dikristalisasi itu dapat diterima di legislatif," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum GMNI Cabang Bandung, Ariel Anggrawan Ortega menilai, capres-cawapres yang ideal itu adalah mereka yang mampu menyetarakan cita-cita para anak muda di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 pemilu Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement