HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Diplomasi Militer dan Stabilitas Kawasan, Panglima TNI Yudho Margono Temui Petinggi Militer Cina

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:01 WIB
Tingkatkan Diplomasi Militer dan Stabilitas Kawasan, Panglima TNI Yudho Margono Temui Petinggi Militer Cina
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono gelar pertemuan dengan Jenderal Wwang Haijang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono terus melakukan upaya diplomasi militer keberbagai negara kawasan sebagai upaya untuk terus meningkatkan stabilitas kawasan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Salah satunya dengan melakukan kunjungan balasan ke pimpinan People Liberation Army (PLA) di Chengdu China pada tanggal 15 November hingg 17 November 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI diterima langsung Jenderal Wang Haijiang, Komandan wilayah pertahanan bagian barat atau yang lebih dikenal dengan Chinese Western Theatre Command (WTC).

Pada kegiatan kunjungan resmi atau courtecy call tersebut, Panglima TNI yang didampingi oleh Asisten Operasi Mayjen TNI Nur Rahmad, Asisten Komlek Marsda TNI Kustono, Kapuskersin TNI Marsma TNI Benny Arfan beserta delegasi lainnya berdiskusi tentang berbagai hal yang menjadi poin-poin penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama diantara kedua belah pihak.

Tidak lupa pula Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diterima, dan mengapresiasi hubungan militer diantara kedua negara yang sudah terjalin sangat baik selama ini.

Halaman:
1 2
      
