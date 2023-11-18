Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Libatkan Pakar Mikro Ekspresi untuk Pelajari Foto Pertemuan Firli dan SYL

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:20 WIB
Polisi Libatkan Pakar Mikro Ekspresi untuk Pelajari Foto Pertemuan Firli dan SYL
Pertemuan Firli Bahuri dan SYL di Lapangan Bulutangkis (foto: dok ist)
JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, dan ahli untuk terus melakukan upaya pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Salah satu yang diperiksa ialah saksi ahli mikro ekspresi, yang turut serta dilibatkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keterlibatan saksi ahli mikro ekspresi diperlukan dalam rangka mendalami foto pertemuan antara Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan eks Mentan, SYL yang beberapa waktu lalu masif beredar di jagat maya.

Menurutnya, penyidik tengah mempelajari ekspresi dari Firli Bahuri dan SYL dalam foto pertemuan yang sempat mengguncangkan jagat dunia maya tersebut

"Betul (untuk pelajari emosi pada foto tersebut-red)," kata Ade saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Kendati telah melakukan serangkaian penyidikan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya belum menetapkan sosok terlapor dan tersangka pada dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Mentan, SYL itu.

Meski, penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa nyaris 100 orang termasuk Firli Bahuri sebagai saksi dugaan kasus tersebut.

"Nanti kita update, yang jelas dari serangkaian perjalanan penyidikan kurang lebih satu bulan satu minggu hari ini, tim penyidik akan melakukan konsolidasi dan anev hasil sidik yang kita lakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan yang dilakukan," kata Ade Safri pada Kamis (16/11/2023).

