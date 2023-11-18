Perkuat Silaturahmi, Pemuda Perindo Bersama Orsap Partai Koalisi Ganjar-Mahfud Gelar Fun Mini Soccer

JAKARTA - Pemuda Perindo bersama organisasi sayap partai koalisi paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar fun mini soccer di Main Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/11/2023). Kegiatan itu digelar untuk mempererat silaturahmi antarorsap.

Wakil Ketua DPP Pemuda Perindo, Harry Prabowo, menjelaskan kegiatan olahraga bertajuk "Sport Unite People" itu sudah digelar dua kali. Adapun kegiatan kali ini diramaikan oleh perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Banteng Muda Indonesia (BMI), Angkatan Muda Kabah (AMK), dan Laskar Muda Hanura.

"Hari ini kami ada kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Ini volume 2 nya. Namanya sport unite people. Jadi, kami menyatukan teman-teman dari organisasi sayap kepemudaan partai pendukung Ganjar-Mahfud untuk menjadi sebuah mesin politik," ujar Harry.

"Kami bersyukur kawan-kawan hadir semua, dari TPN, AMK PPP, BMI PDIP, dan Lasmura Hanura. Kami sudah agendakan rutin sebagai silaturahmi ke depannya untuk memenangkan capres pilihan partai kami," sambungnya kemudian.