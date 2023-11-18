Gempa M3,4 Guncang Cilacap Jateng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023) sekira pukul 21.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.56 Lintang Selatan - 108.79 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 18-Nov-2023 21:51:29WIB, Lok:8.56LS, 108.79BT (95 km BaratDaya CILACAP-JATENG), Kedlmn:49 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)