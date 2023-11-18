Menteri Hadi Melayat ke Rumah Duka Empat Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Kecelakaan Pesawat

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto saat melayat ke rumah duka prajurit TNI AU (foto: Istimewa)

MALANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melayat ke rumah duka keempat prajurit yang gugur dalam kecelakaan pesawat TNI AU Super Tucano, di daerah Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis 16 November 2023.

Menteri Hadi didampingi Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN tiba di rumah duka pada Sabtu (18/11/2023) sekitar pukul 15.00 WIB.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama pribadi, keluarga, serta segenap jajaran Kementerian ATR/BPN mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya empat Prajurit TNI AU," ujar Hadi Tjahjanto di kawasan Landasan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh Kabupaten Malang.

Keempat prajurit yang gugur ialah Kolonel Pnb Subhan Alumni; Kolonel Adm Widiono Hadiwijaya; Letkol Pnb Sandhra Gunawan; dan Mayor Pnb Yuda Anggara Seta. Keempatnya pernah menjadi anggota langsung dari Hadi Tjahjanto ketika menjabat sebagai Komandan Lanud di Malang.

"Secara pribadi saya mengenal mereka, doa saya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan," tambah Hadi Tjahjanto.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

