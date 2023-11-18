Diduga Ada Masalah Keluarga, Pemuda di Cakung Nekat Gantung Diri

JAKARTA - Warga sekitar kawasan Pulogebang digegerkan dengan penemuan seorang pemuda berinisial R (26) ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri, di sebuah rumah di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (17/11/2023).

Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali Candra mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari warga atau saksi yang melintas di depan rumah korban dan melihat korban dalam posisi tergantung di ruang tamu rumah korban.

“Warga melihat korban dari jendela depan rumah sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kondisi badan tergantung di kayu kaso palang pintu rumah bagian dalam tengah menggunakan tali tambang plastik warna biru,” kata Panji saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Panji, saat melihat kondisi korban, warga kemudian berinisiatif langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak RT dan RW setempat lalu dan menindaklanjuti kepada pihak Polsek Cakung untuk dilakukan pemeriksaan.