Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Ada Masalah Keluarga, Pemuda di Cakung Nekat Gantung Diri

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |02:42 WIB
Diduga Ada Masalah Keluarga, Pemuda di Cakung Nekat Gantung Diri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Warga sekitar kawasan Pulogebang digegerkan dengan penemuan seorang pemuda berinisial R (26) ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri, di sebuah rumah di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (17/11/2023).

Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali Candra mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari warga atau saksi yang melintas di depan rumah korban dan melihat korban dalam posisi tergantung di ruang tamu rumah korban.

“Warga melihat korban dari jendela depan rumah sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kondisi badan tergantung di kayu kaso palang pintu rumah bagian dalam tengah menggunakan tali tambang plastik warna biru,” kata Panji saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Panji, saat melihat kondisi korban, warga kemudian berinisiatif langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak RT dan RW setempat lalu dan menindaklanjuti kepada pihak Polsek Cakung untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement