INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras dan Angin Kencang, Menara Masjid di Tajurhalang Bogor Ambruk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:24 WIB
Hujan Deras dan Angin Kencang, Menara Masjid di Tajurhalang Bogor Ambruk
Menara masjid ambruk di Bogor (foto: dok BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Menara masjid yang berada di wilayah Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ambruk. Hal itu disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang melanda kawasan tersebut.

"Curah hujan tinggi disertai angin kencang mengakibatkan menara masjid ambruk," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.15 WIB. Material bangunan menara yang ambruk juga turut menimpa bagian atap masjid di sampingnya.

"Menimpa bagian atap masjid," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan assesment kebencanaan.

"Untuk saat ini puing dan tiang bagian menara yang ambruk belum dievakuasi dikarenakan situasi dan waktu yang kurang memungkinkan," tutupnya.

(Awaludin)

      
