Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang di Pasar Rebo

JAKARTA - Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Raya Bogor, Kilometer 28 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur tumbang, pada Sabtu (18/11/2028) malam.

Berdasarkan data dari TRC BPBD DKI Jakarta, pohon tersebut tumbang sekira pukul 17.32 WIB. Dimana saat itu sedang dalam situasi hujan deras yang disertai angin kencang.

"Pohon tumbang di Jalan Raya Bogor KM. 28, Pekayon, Pasar Rebo, awal kejadian Pukul 17:32 WIB," menurut data dari BPBD.

Mendapat laporan tersebut, satu Unit TRC BPBD, satu Unit PPSU, dan satu Unit Distamhut Jakarta Timur langsung menuju ke lokasi dan melakukan pembersihan.

"Penanganan pohon tunbang selesai sekira Pukul 18:50 WIB. Penyebab pohon tumbang diduga akibat hembusan angin kencang dan hujan deras," tuturnya.

BPBD memastikan, adanya pohon tumbang yang berada di pinggir jalan ini tidak mengakibatkan kerugian materil maupun korban luka-luka dan korban jiwa.

(Awaludin)