Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang di Pasar Rebo

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:24 WIB
Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang di Pasar Rebo
Pohon tumbang di pasar rebo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Raya Bogor, Kilometer 28 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur tumbang, pada Sabtu (18/11/2028) malam.

Berdasarkan data dari TRC BPBD DKI Jakarta, pohon tersebut tumbang sekira pukul 17.32 WIB. Dimana saat itu sedang dalam situasi hujan deras yang disertai angin kencang.

"Pohon tumbang di Jalan Raya Bogor KM. 28, Pekayon, Pasar Rebo, awal kejadian Pukul 17:32 WIB," menurut data dari BPBD.

Mendapat laporan tersebut, satu Unit TRC BPBD, satu Unit PPSU, dan satu Unit Distamhut Jakarta Timur langsung menuju ke lokasi dan melakukan pembersihan.

"Penanganan pohon tunbang selesai sekira Pukul 18:50 WIB. Penyebab pohon tumbang diduga akibat hembusan angin kencang dan hujan deras," tuturnya.

BPBD memastikan, adanya pohon tumbang yang berada di pinggir jalan ini tidak mengakibatkan kerugian materil maupun korban luka-luka dan korban jiwa.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement