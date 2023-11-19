Gempa M4,0 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, pada Minggu (19/11/2023) sekira pukul 02.32 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.27 Lintang Selatan - 129.66 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 19-Nov-2023 02:32:29WIB, Lok:6.27LS, 129.66BT (262 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)