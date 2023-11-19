Gempa M4,4 Guncang Donggala Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Donggala, Sulawesi Tengah, pada Minggu (19/11/2023) sekira pukul 01.42 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.87 Lintang Utara - 119.30 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.4, 19-Nov-2023 01:42:17WIB, Lok:0.87LU, 119.30BT (155 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA:

(Awaludin)