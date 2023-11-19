Kondisi RS Indonesia di Gaza, Pasien Membludak Tak Tertangani dengan Maksimal

JAKARTA - Kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, amat mengkhawatirkan. Pasien membludak dan tidak tertangani dengan maksimal.

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium MER-C Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dia menjelaskan RS Indonesia kini tidak bisa melakukan apa-apa untuk menangani pasien.

"Rumah sakit itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi, obat-obatan nggak ada, instrumen bedah nggak ada, dan berkaitan dengan medis udah nggak ada," ujar Dr. Sarbini kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu(19/11/2023).

BACA JUGA: RS Indonesia di Gaza Berhenti Beroperasi

"Kalau seperti itu sama aja seperti tutup (shutdown) kan. Nah maksudnya seperti itu. Namun, kalau pasien-pasien luka tetap dibawa ke situ ditangani dengan cara-cara apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa," sambungnya kemudian.