Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kondisi RS Indonesia di Gaza, Pasien Membludak Tak Tertangani dengan Maksimal

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |07:28 WIB
Kondisi RS Indonesia di Gaza, Pasien Membludak Tak Tertangani dengan Maksimal
RS Indonesia di Gaza (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, amat mengkhawatirkan. Pasien membludak dan tidak tertangani dengan maksimal.

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium MER-C Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dia menjelaskan RS Indonesia kini tidak bisa melakukan apa-apa untuk menangani pasien.

"Rumah sakit itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi, obat-obatan nggak ada, instrumen bedah nggak ada, dan berkaitan dengan medis udah nggak ada," ujar Dr. Sarbini kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu(19/11/2023).

"Kalau seperti itu sama aja seperti tutup (shutdown) kan. Nah maksudnya seperti itu. Namun, kalau pasien-pasien luka tetap dibawa ke situ ditangani dengan cara-cara apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/18/3152240//direktur_rumah_sakit_indonesia_di_gaza_marwan_al_sultan-uKZU_large.jpg
5 Fakta Tewasnya Direktur RS Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan Dokter Ahli Jantung Ternama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145669//dpr-MW2i_large.jpg
Israel Serang RS Indonesia di Gaza, DPR: Diam Adalah Pengkhianatan terhadap Amanat Konstitusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement