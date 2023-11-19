Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Kunjungi dari Dua Negara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |08:27 WIB
Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Kunjungi dari Dua Negara
Presiden Jokowi Tiba di Indonesia/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Minggu, 19 November, sekitar pukul 03.10 WIB.

Jokowi dan rombongan menempuh penerbangan selama kurang lebih 21 jam dari San Francisco, Amerika Serikat.

Sejumlah pejabat menyambut di bawah tangga pesawat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Sebelum tiba di Tanah Air, Presiden Jokowi beserta rombongan terlebih dahulu transit di Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang, pada Sabtu, 18 November 2023, sekira pukul 20.20 waktu setempat (WS) atau 18.20 WIB. Sekitar dua jam transit untuk menunggu pengisian bahan bakar pesawat, Presiden Jokowi kemudian melanjutkan penerbangan menuju Indonesia.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, pada Sabtu (11/11). Dalam KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi mendorong OKI untuk bersatu dan berada di garda depan untuk menyelesaikan krisis di Gaza, Palestina.

Pesan mengenai keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina juga disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan kedua pemimpin negara yang digelar di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11).

Halaman:
1 2
      
