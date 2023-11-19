Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Gagal Melaju di Piala Dunia U-17, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |13:51 WIB
Indonesia Gagal Melaju di Piala Dunia U-17, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 dipastikan secara resmi gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Hal itu dipastikan setelah Meksiko berhasil menang telak 4-0 kontra Selandia Baru.

Indonesia hanya menyelesaikan babak penyisihan, Grup A di peringkta 3 hanya mengantongi poin 2. Sementara Mexico berhasil mengalahkan Selandia Baru dengan skor 4-0.

Dengan begitu Meksiko finis di peringkat 2 Grup F dengan raihan poin 4 poin. Sementarra Venezuela di peringkat 3 dengan poin yang sama.

Nwaneri Ciptakan Gol Indah di Piala Dunia U-17, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini 

Venezuela yang memiliki 4 poin kemudian menggeser posisi Indonesia di klaesemn peringkat 3 terbaik. Venezuela berada di posii keempat dan Indonesia turun ke posisi lima.

Sementara itu, Jerman U-17 sukses meraup poin penuh di laga terakhirnya kontra Venezuela U-17 dengan skor 3-0. Hasil ini membuat Jerman menjadi pemuncak klasemen akhir Grup F dengan raihan sembilan angka dari tiga laga.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Minggu (19/11/2023), pukul 21.00 WIB.

